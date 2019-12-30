مولات ومطاعم بدمياط تلغي احتفالات رأس السنة حزنًا على ضحايا أتوبيس بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

اتشحت محافظة دمياط بالسواد حزنًا على ضحايا حادث طريق "بورسعيد - دمياط"، والذي أسفر عن مصرع 13 من أبناء المحافظة، بين 23 مثلوا إجمالي عدد ضحايا الحادث.

وقرر مجلس إدارة أحد المولات الشهيرة بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الإثنين، إلغاء الحفل الترفيهي السنوي حدادًا على أرواح الضحايا، وهو القرار نفسه الذي أعلنه عدد من المطاعم الشهيرة في منطقة اللسان برأس البر.

كما أعلنت مجموعة من الفنادق والكافيهات، مطلع الأسبوع المنقضي عن برامج متنوعة لقضاء ليلة رأس السنة، قبل أن تقرر إلغاء الاحتفالات.

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وأعلن المهندس محمد الحصي، عضو مجلس النواب عن دمياط، تقدمه بطلب لمديرية الأمن للتنسيق مع الجهات المختصة في بورسعيد وعمل كمائن ثابتة ومتحركة بطول الطريق حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأضاف الحصي، في تصريح صحفي، أنه لابد من تحرك سريع للحد من سرعة السيارات وحتى الانتهاء من اعتماد الموازنة الخاصة برفع كفاءة الطريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الضحايا الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس ينقل العاملين بأحد المصانع بمنطقة الاستثمار في بورسعيد.​​