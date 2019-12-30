"الإفتاء" تستنكر دعوة هولندي متطرف لمسابقة رسوم كاريكاتورية للنبي "محمد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استنكر مرصد (الإسلاموفوبيا) التابع لدار الإفتاء المصرية بشدة دعوة البرلماني الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام والمسلمين لعقد مسابقة دولية لرسومات كاريكاتورية حول النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

واعتبر المرصد - في تقرير له اليوم (الاثنين) - أن هذه الخطوة تمثل استفزازًا كبيرًا لمشاعر المسلمين في هولندا وخارجها، وتشعل الاضطرابات والصدامات وتغذي مشاعر الكراهية والتمييز كما تصب في صالح الجماعات المتطرفة والتيارات الإرهابية.

وأوضح أن النائب الهولندي المناهض للإسلام أعاد طرح خطته لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتورية التي تصور النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ونشر على "تويتر" صورة كتب عليها "محمد" ودعا الجميع لإرسال رسومهم الكاريكاتورية بهذا الشأن .. قائلًا: "يجب أن تسود حرية التعبير على العنف والفتاوى الإسلامية".

وأكد المرصد أن احترام المقدسات الدينية بشكل عام لا يمثل انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير بل أن احترام تلك المقدسات والرموز الدينية يعد أحد أهم حقوق الأمم والشعوب ومن واجب الحكومات والنظم في مختلف بقاع العالم الحرص على أن تظل تلك المقدسات بعيدة عن الانتهاكات أو التشويه المتعمد..مؤكدا أن هذه الدعوات العنصرية لا تؤمن بالتنوع والتعايش المشترك والتجاور بين الأديان والحضارات وترفض أسس المجتمعات الحديثة وقيمها القائمة على المواطنة واحترام الآخر دون النظر للأبعاد الإثنية والعقائدية.

ولفت إلى أن خيرت فيلدرز وهو يميني متطرف ، يتغذى على نمو مشاعر الكراهية والتمييز والاضطهاد ويعمد جاهدًا كلما هدأت الأمور إلى إثارتها لجني الثمار وحصد المقاعد في البرلمان حيث دأب على تحميل الإسلام والمسلمين كافة المشكلات والمعوقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تواجه المجتمع الهولندي ويسعى دائمًا لطرح برنامجه القائم على التمييز العنصري ضد المسلمين بشكل عام باعتباره حلًا لكافة المشكلات والأزمات في هولندا.

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ونوه بأن هذه الدعوات العنصرية تحاول استغلال البيئة المتحضرة في أوروبا لتتستر خلف شعار حرية التعبير لكنها تتغافل عن عمد أن مناخ الحرية يسير بجانب مجموعة من القيم الأخرى القائمة على العيش المشترك والاحترام المتبادل سواء كان عقائديًا أو عرقيًا.

وطالب المرصد الهيئات المحلية بهولندا والمنظمات الدولية بالعمل الجاد والسريع على وضع تشريع قانوني لتلك الدعوات العنصرية لمكافحتها وردع كافة أشكال التعصب وأنواع التطرف الديني وفتح المجال أمام كل ما هو إنساني وحضاري مشترك ودعم قيم الحوار والتسامح والتعايش.

ودعا مرصد (الإسلاموفوبيا) البرلمان الهولندي إلى رفض إقامة مثل تلك المسابقات المسيئة لمقدسات الإسلام والمسلمين والوقوف ضد التيارات اليمينية المتطرفة التي تغذي بدعايتها السوداء تيارات العنف والتطرف على الجانب الآخر وتمنحها المبررات لتنفيذ هجماتها الإرهابية.

كما دعا مسلمي هولندا إلى لعب الأدوار الإيجابية والفعالة في المجتمع الهولندي وتقديم النموذج والمثل في الولاء للوطن والدفاع عن مصالحه، وعدم الالتفات إلى تلك التصريحات المسيئة وغيرها التي تحاول اختلاق الصراعات وبث الفزع من الإسلام والمسلمين في أوساط الهولنديين.

وخيرت فيلدرز سياسي هولندي معروف بعدائه الشديد للإسلام والمسلمين، وقد أثار جدلًا واسعًا واحتجاجات في العالم الإسلامي بعد إنتاجه فيلم (فتنة) المسيء للإسلام، وتسبب في ردود أفعال غاضبة في أوساط الجالية المسلمة في هولندا، وأيضًا أثار استنكارًا ورفضًا شديدًا من جانب العديد من العواصم العربية والإسلامية.