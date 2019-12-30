مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية

أفادت وسائل إعلام مصرية بأنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية غدا الثلاثاء، على مستوى المندوبين برئاسة العراق بناء على طلب من مصر، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنك.

وبحسب موقع جريدة "الجمهورية" طلبت مصر الاجتماع من أجل "تدارس تطورات الأوضاع فى ليبيا التي تنذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، وذلك لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن".

وجاء هذا الاجتماع بعد طلب عاجل من مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية أيده عدد من الدول العربية.

وأجرت الأمانة العامة مشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية ومصر صاحبه الدعوة وتم الاتفاق على عقد الاجتماع غدا الثلاثاء

في مقر الأمانة العامة.

وأعدت الأمانة العامة مذكرة شارحة لعرضها على المجلس بشأن "آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الموقف في ضوء التدخلات التركية السافرة فى الشأن الليبي الداخلي".

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ونقل موقع جريدة "الجمهورية" عن مصادر "مطلعة" بجامعة الدول العربية، قولها إن مصر دعت لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن ما يحدث في ليبيا.

وذكرت المصادر، أن مصر دعت إلى هذا الاجتماع الطارئ من منطلق حرصها على استقرار ليبيا والمنطقة، ولاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد

أكد موقف مصر الثابت تجاه الأزمة الليبية، مشددا على ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية "غير المشروعة" في الجارة الغربية.

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية.

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.