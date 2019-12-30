الكرملين: بوتين يحيط الرئيس الفنلندي علمًا بالوضع في أوكرانيا ونتائج قمة نورماندي

أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أحاط رئيس فنلندا، ساولي نيينيستي، علما، من خلال اتصال هاتفي، بنتائج القمة التي عقدت في باريس بإطار "صيغة نورماندي"، وكذلك بالوضع حول تسوية الأزمة الداخلية في أوكرانيا، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنك.

وجاء في بيان الكرملين بهذا الشأن "تم تأكيد الاستعداد لمواصلة التعاون على الساحة الدولية، وقام فلاديمير بوتين بإحاطة

سولي نيينيستي علماً بالوضع القائم في مسالة تسوية الأزمة الداخلية في أوكرانيا، لا سيما و بنتائج القمة التي عقدت في باريس في أوائل كانون الأول/ديسمبر، بإطار "صيغة نورماندي".

وأعرب الطرفان كذلك عن تقييمهما الإيجابي لعملية تبادل الأشخاص المحتجزين التي جرت يوم أمس في مقاطعة دونيتسك، وفقا لمبدأ

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"استبدال كل الذين تم التأكد من هوياتهم بكل الذين تم التأكد من هوياتهم أيضا".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن بوتين ونيينيستي أعربا، بحسب البيان، عن ارتياحهما لتطور العلاقات الروسية الفنلندية، التي تتميز بالحوار السياسي المنتظم، بالإضافة إلى التعاون متبادل المنفعة في المجالات التجارية والاقتصادية والبيئية والثقافية والإنسانية، والعلاقات النشطة بين الإدارات والأقاليم.

ووفقا للبيان جرت هذه المكالمة بمبادرة من الجانب الفنلندي، حيث تبادل الرئيسان الروسي والفنلندي خلالها أيضا، التهاني بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة.