ترامب يبحث في اتصال هاتفي مع بوتين التعاون في مكافحة الإرهاب

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإمكانية الحد من التسلح في اتصال هاتفي أمس الأحد.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي إن بوتين اتصل بترامب ليوجه له الشكر على "المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة والتي ساهمت في إحباط هجوم إرهابي كان من المزمع تنفيذه في روسيا خلال احتفالات العام الجديد".
وقالت روسيا إنها أحبطت هجمات أفادت أنباء بأنه تم التخطيط لها في سان بطرسبرج بفضل معلومة تلقتها من واشنطن.
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