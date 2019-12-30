إرجاء مئات الرحلات الجوية في الهند بسبب الأحوال الجوية

لفّ ضباب كثيف وتلوث هوائي شمال الهند ما أدى إلى اضطرابات في مواعيد مئات الرحلات الجوية، اليوم الاثنين، وسط انخفاض في درجات الحرارة التي قاربت مستويات قياسية.

وتشهد الهند كل شتاء ضباباً غالباً ما يخيّم على نيودلهي والمناطق المجاورة بسبب تراكم انبعاثات السيارات والمصانع وغيرها.

إلا أن موجة البرد الحالية أدت إلى تشكّل سحابة كثيفة فاقمت سوء الرؤية، وقد أعلنت السلطات أنه بسبب الأحوال الجوية تم إرجاء أكثر من 500 رحلة في مطار العاصمة.

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وفي مدينة نويدا قضى ستة أشخاص بعدما انحرفت سيارتهم عن الطريق وسط الضباب وتحطّمت في قناة للمياه.

وأكّدت دائرة رصد الأحوال الجوية في الهند أن شهر ديسمبر سيكون الأشد برودة في نيودلهي منذ العام 1901، موضحاً أن الحرارة انخفضت إلى 2.6 درجة مئوية فجر الاثنين.