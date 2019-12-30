البرازيل تغرم فيسبوك 1.6 مليون دولار بسبب إفصاحها عن بيانات المستخدمين

قالت وزارة العدل البرازيلية، اليوم الاثنين، إنها فرضت غرامة على شركة فيسبوك الأميركية العملاقة قدرها 6.6 مليون ريال (1.64 مليون دولار) بسبب إفصاحها عن بيانات المستخدمين على نحو ينافي الصواب.
وأضافت الوزارة في بيان أن هذه أول غرامة تطبق على فيسبوك في البرازيل هذا العام وأنها مترتبة على إساءة استخدام شركة كمبردج أناليتيكا للبيانات في عام 2018.
ولم تعلق فيسبوك بعد على طلب للتعليق.
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