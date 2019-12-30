كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاتب صحفي سعودي يكشف لـ "الخليج 365" كواليس اتفاقية توطين منظومة باتريوت في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالله العساف، الكاتب الصحفي السعودي، إن توقيع اتفاقية توطين منظومة باتريوت، يأتي ضمن رؤية السعودية 2030، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية وقعت أول اتفاقية للمشاركة الصناعية وذلك لمشروع عقد الصيانة العميقة لمنظومة الباتريوت وهي واحدة من أهم المنظومات الدفاعية لدى المملكة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركة ريثيون الأمريكية تقوم بتوطين 60% من قيمة العقد، كما ستقوم بموجب هذا العقد بتدريب وتأهيل أربعين سعوديا على الصيانة العميقة للنظام، وتأهيل مركز الصيانة التابع لقوات الدفاع الجوي ليصبح مركز معتمد للصيانة العميقة لمنظومة الباتريوت.

Advertisements

وأوضح أن الشركة ستعمل كذلك مع أحد الشركات المحلية على مشروع تطوير راديو اتصالات محمول لاستخدام الجهات العسكرية والأمنية في المملكة، مبيناً أن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية أقر برنامج المشاركة الصناعية وهو بديل لبرنامج التوازن الاقتصادي المعمول به سابقاً، بحيث تتماشى مع استراتيجية الصناعات العسكرية وتحقق أهدافها المنصوص عليها في الرؤية السعودية.

ولفت إلى أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعد بحيث تصبح مخرجات الصناعات السعودية من الحديد والألمنيوم وغيرها مدخلات في الصناعات العسكرية، والعقود التي تبرمها وزارة الدفاع.

وذكر أن تلك الخطوات ستعود على القطاع الخاص والوطني بالفائدة، كما سيوفر الكثير من الوظائف للشباب السعودي والأهم هو توطين هذه الصناعة الحيوية في السعودية التي لها أهمية خاصة وبعدا استراتيجيا على الأمن الوطني.