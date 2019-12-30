ترامب وبوتين يبحثان هاتفيا إمكانية الحد من التسلح

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإمكانية الحد من التسلح.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، إن بوتين اتصل بترامب ليوجه له الشكر على "المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة والتي أسهمت في إحباط هجوم إرهابي كان من المزمع تنفيذه في روسيا خلال احتفالات العام الجديد".

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وقالت روسيا الأحد، إنها أحبطت هجمات أفادت أنباء بأنه تم التخطيط لها في سان بطرسبرج بفضل معلومة تلقتها من واشنطن.

وألقت قوات الأمن القبض على روسيين خططا لارتكاب عمليات إرهابية في مدينة سان بطرسبرج خلال الاحتفال برأس السنة.

وقالت المخابرات الروسية إن عملية القبض على مخططي الهجمات الإرهابية تمت الجمعة الماضي، وجاءت بناء على معلومات قدمتها الولايات المتحدة.