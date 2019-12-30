كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جنوب إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، يضرب محافظة هرمزكان في جنوب إيران، اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء فارس من بندرعباس مركز محافظة هرمزكان أن الزلزال وقع في 00:21:17 بالتوقيت المحلي، على عمق 20 كم من سطح الأرض.

وأضاف التقرير أن مركز الزلزال الأرضية كان في ضواحي مدينة قلعة قاضي التابعة لمركز المحافظة.

ولم تصل أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وتتعرض إيران دورياً للزلازل، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب أحدهما محافظتي جيلان وزانجان في شمال غرب إيران في يونيو 1990، وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص، وإصابة 100 آلف آخرين.