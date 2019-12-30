كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان التركي يدعو للتصويت على إرسال قوات لليبيا.. الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس البرلمان التركي، اليوم، الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن مشروع قانون إرسال القوات لليبيا وصل إلى البرلمان.