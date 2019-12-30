كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد المهدي": الضربات الأمريكية الأخيرة على العراق لها عواقب خطيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الضربات الأمريكية الأخيرة بالاعتداء غير المقبول، ويحذر من عواقب خطيرة.

وأعلن مجلس الأمن الوطني العراقي، أن اعتداء القائم يدفع العراق لمراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي.