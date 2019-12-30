كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد المهدي": الضربات الأمريكية الأخيرة على العراق لها عواقب خطيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصف رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الضربات الأمريكية الأخيرة بالاعتداء غير المقبول، ويحذر من عواقب خطيرة.
وأعلن مجلس الأمن الوطني العراقي، أن اعتداء القائم يدفع العراق لمراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من الأحد الماضي، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لـ "كتائب حزب الله" المنضوية تحت لواء "الحشد الشعبي" في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق.
بدوره، ذكر "الحشد الشعبي" أن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن مقتل 19 من عناصره وإصابة 35 آخرين.