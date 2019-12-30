الحبيب الجملي يتفق مع رئيس تونس حول حقيبتي الدفاع والخارجية

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وأعلن "الحبيب الجملي" عقب لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الجمعة، عن إرجاء الإعلان عن تركيبة ”حكومة الكفاءات“ التي يعمل على تشكيلها، بعد أن كان من المقرر تقديم التركيبة، السبت، للرأي العام وإحالتها إلى البرلمان من أجل منحها الثقة.

وأوضح الجملي خلال تصريحات للصحفيين بعد لقاء رئيس الجمهورية أنّ تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة حتّمته ضرورة التثبت والتحري في الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية، والتمحيص في ارتباطاتها بالأحزاب السياسية، بحسب قوله.