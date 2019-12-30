كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبائل مصراتة تدعو لرفع حظر توريد السلاح إلى الجيش الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت قبائل مصراتة في شرقي ليبيا، اليوم الإثنين، مجددا رفضها التدخل التركي السافر في شؤون البلاد، داعية إلى رفع حظر توريد الأسلحة إلى الجيش الليبي.

وطالبت قبائل مصراتة، في بيان، الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والبعثة الأممية في ليبيا ومجلس الأمن، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع حظر توريد السلاح إلى الجيش، الذي يخوض حرب بالنيابة عن الشعب الليبي، لحماية البلاد من المنظمات الإرهابية والدول الداعمة له، التي تسعى لانتهاك سيادة ليبيا.

وأعلنت قبائل مصراتة المقيمة شرق ليبيا، دعمها الكامل للجيش الوطني الليبي في الحرب، التي يخوضها لتطهير البلاد من الإرهاب.

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وقالت إن الوقوف بجانب القوات المسلحة الليبية واجب وطني في ظل تحالف حكومة السراج مع الدول الداعمة للإرهاب مثل تركيا.

كما شدد البيان على ضرورة سحب الاعتراف بحكومة الوفاق غير الشرعية التي يرأسها فايز السراج، كما دعت مجلس النواب الليبي إلى متابعة المطالب الشعبية مع الهيئات والمؤسسات الدولية لنزع الاعتراف بحكومة الوفاق غير الدستورية.

كما أكدت القبائل رفضها مذكرة التفاهم الموقّعة بين السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لما لها من خطر على سيادة ليبيا وأحقيتها في ثرواتها البحرية.