كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجرب" يهدد الشعب التركي.. وأردوغان لا يبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجه تركيا في الفترة الأخيرة، انتشار مرض الجرب في مختلف مُدنها، وتشهد إسطنبول ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً في عدد الحالات خلال الآونة الأخيرة، وفي الوقت الذي تفرغ فيه الرئيس رجب طيب أردوغان للشؤون الخارجية غير مبالياً إطلاقاً بمعاناة شعبه وتوفير لهم أدنى الخدمات؛ لمواجهة الوباء الذي تفشى سريع.

وكانت تنسيقية غرف المهن الصحية في إسطنبول، قد أكدت في وقت سابق، على "تزايد عدد حالات الإصابة بوباء الجرب"، داعية في الوقت ذاته إلى توخي الحذر.

ونشرت تنسيقية غرف المهن الصحية ذاتها، والتي تضم غرفة أطباء إسطنبول، وغرفة الصيادلة، كذلك غرفة الأطباء البيطريين، وأيضا غرفة أطباء الأسنان، بياناً حذرت فيه الأهالي من اتساع دائرة الإصابة بالمرض، وذلك بحسب صحيفة تركية.

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كما حذرت وزارة الصحة التركية، يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري، من انتشار مرض الجرب في عدد من المدن التركية، في الوقت الذي دعت فيه المواطنين إلى سرعة التوجه للمستشفيات حال ظهور أعراض المرض.

وعلى صعيد متصل، حذَر الصيادلة الأتراك، من عدم توفر الأدوية الخاصة بوباء الجرب، وأوضحت وزارة الصحة أن "هنالك 368 ألف عبوة دواء لعلاج المرض في جميع المحافظات التركية، مما أبدى امتعاضاً شديداً لدى المواطنين نظير عدم الاهتمام وتوفير السبل والعلاج اللازم والمتكامل من أجل تجاوز هذه الأزمة، كما اضطر كثير منهم إلى إبقاء أبنائهم في المنازل خشية الإصابة بالجرب".

وأدى تفشي وباء الجرب إلى تخوف وقلق كثير من السياح، الذين كانوا بصدد زيارة تركيا خاصة الذين ينوون قضاء إجازة رأس السنة هنالك، في الوقت الذي استبدل كثير منهم تذاكر سفرهم بحثا عن وجهة أخرى جديدة، خوفا من الإصابة بالمرض وجلبه إلى بلدانهم حال العودة إليها.