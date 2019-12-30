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أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر تركية، اليوم الاثنين، بأن أنقرة تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا، في إطار النشر المزمع للقوات.

ودعا رئيس البرلمان التركي، اليوم، الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن مشروع قانون إرسال القوات لليبيا وصل إلى البرلمان.