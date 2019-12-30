أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، اليوم الإثنين، أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، سيزور واشنطن هذا الأسبوع لتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، وفقا لما أوردته رويترز.

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