كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 30/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الصين توقع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الأمريكي
ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، اليوم الإثنين، أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، سيزور واشنطن هذا الأسبوع لتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، وفقا لما أوردته رويترز.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج العربي بزعم تهريب النفط
احتجز الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، ناقلة نفط في مياه الخليج قرب جزيرة أبو موسى، وعلى متنها طاقم ماليزي من 16 فردا بزعم تهريب النفط.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || قوات حفتر تستهدف "المرتزقة" في مصراتة
أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، أن القوات المسلحة استهدفت لأول مرة عناصر جديدة انضمت لميليشيات مصراتة التي وصفها بـ"المرتزقة" في ضربة مباشرة.