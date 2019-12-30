كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة برلين تنتشر بشكل مكثف بعد سطو مسلح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت شرطة برلين، اليوم الاثنين، بكثافة قرب "نقطة تفتيش تشارلي" وسط العاصمة الألمانية برلين، بعد سطو مسلح.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن رجلاً سطا على أحد المقاهي في التقاطع المكتظ بين شارعي فريدريش شتراسه، وكوخ شتراسه، وأطلق أعيرة نارية.

وتوجهت وحدة خاصة من الشرطة إلى مكان الحادث. وتوجد سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في التقاطع. وأغلقت الشرطة المنطقة حول التقاطع على نطاق واسع.

ولم يتضح بعد إذا أسفر السطو المسلح عن إصابات. Advertisements

وذكر أحد شهود العيان أنه سمع دوي طلقات رصاص في حوالي الواحدة والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي عند التقاطع، مضيفاً أن هناك أفرادا كانوا يصرخون، ويفرون.

وذكر أحد العاملين في مخبز بالتقاطع، أنهم أبلغوا الشرطة بعدما رأوا هذا الاضطراب في الشارع، والذي أدى إلى توقف حركة مترو الأنفاق.