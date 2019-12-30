الجيش المغربي يوقع عقدا بقيمة 768 مليون دولارا لاستيراد صواريخ أمريكية

وقعت القوات المسلحة الملكية، مع المصنع الأمريكي Raytheon de Tucson عقدًا لإنتاج مجموعة من الصواريخ الجوية، بقيمة مالية تتجاوز 768 مليون دولار أمريكي.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، “إن العقد أبرم بسعر ثابت غير تنافسي، ويتعلق بإنتاج صواريخ جو جو متقدمة، وذلك في المدى المتوسط (AMRAAM)”.
وسيتم تنفيذ بنود العقد خلال الثلاث سنوات المقبلة، وحدد يوم 28 فبراير 2023، كآخر أجل لذلك.
وقالت الوزارة الأمريكية، إنه بالإضافة إلى المغرب، ستؤمن الشركة مبيعات عسكرية لأستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإندونيسيا واليابان والكويت وهولندا والنرويج وسلطنة عمان وبولندا.
وتمثل المبيعات لكل من قطر ورومانيا والسعودية وسنغافورة وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية واسبانيا وتايلاند وتركيا والمملكة المتحدة، 47 في المئة من قيمة العقد.
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