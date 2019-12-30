لتعويض رحيل الكعبي.. لاعب الرجاء السابق الأقرب للتعاقد مع الوداد

أصبح محسن ياجور، اللاعب الحالي لفريق ضمك السعودي، واللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي، الأقرب لخلافة أيوب الكعبي في هجوم فريق الوداد البيضاوي، وذلك بعد أن أكثر هذا الأخير من اتصالاته مع وكيل أعماله، من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب مصادر مقربة من الفريق الأحمر، فإن رئيس النادي، سعيد الناصيري، كثف في الفترة الأخيرة مع وكيل أعمال ياجور، من أجل إقناعه بحمل قمبيص الوداد، والعودة للفريق الذي جاوره في فترة من الفترات.

ويرغب الوداد في التعاقد مع مهاجدم جديد، من أجل تعويض أيوب الكعبي الذي عاد إلى الدوري الصيني، كما أن الناصيري يرغب أيضا في الاستجابة لمطالب مدربه الصربي، زوران منولوفيتش، بالتعاقد مع مهاجم مجرب “بشكل مستعجل”.

وسبق لياجو، أن حمل قميص الوداد بين 2012 و2014، قبل أن يعود لفريقه الأول الرجاء.