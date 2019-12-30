تأجيل محاكمة  “بودا” المتابع بسبب تدوينة فيسبوكية إلى السنة المقبلة

قررت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الناشط الحقوقي عبد العالي باحماد، المعروف ب”بودا” ليوم الخميس 9 يناير 2020.

وجاء قرار المحكمة بتأجيل الجلسة الثانية من المحاكمة بعدما طلب دفاع “بودا” ذلك، بسبب إلتحاق مجموعة من المحامين بهيأة الدفاع ومطالبتهم بالإطلاع على الملف.

وقد شهد باب المحكمة الإبتدائية بخنيفرة صباح اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية حاشدة لمجموعة من النشطاء الحقوقيين الذين رفعوا صور “بودا” وطالبوا بإطلاق سراحه.

وكان عبد العالي باحماد، قد اعتقل قبل أسبوعين، وتوبع من طرف وكيل الملك بخنيفرة، بتهمة إهانة العلم الوطني على شبكات التواصل الاجتماعي والإشادة بذلك.

وقد شهدت منطقة “اجلموس” ضواحي خنيفرة أمس الأحد، مسيرة احتجاجية تضامنية من طرف عدد من النشطاء والحقوقيين من مختلف المدن المغربية، والذين جابوا أهم شوارع المدينة في مسيرة حاشدة، مطالبين بإطلاق سراح “بودا” وجميع معتقلي الرأي بالمغرب.