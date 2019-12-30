“موعدي” نظام رقمي جديد لأخذ المواعيد بالمستشفيات العمومية

أطلقت وزارة الصحة، مؤخرا، نظامًا رقميًا جديدا يحمل إسم “موعدي”، رهن إشارة المواطنين، من أجل أخذ مواعيد الفحص الطبي عبر الإنترنت أو الهاتف وتتبعها على الموقع الإلكتروني”mawiidi.ma”.
ويُمكن النظام الجديد المواطنين من أخذ مواعيد للفحص الطبي المُتخصّص بالمستشفيات العموميّة وتتبع مواعيدهم عبر الإنترنت، واختيار إسم المؤسسة والتوقيت ورقم الموعد.
وسيعفي هذا النظام الرقمي المواطنين من كثرة التنقلات والنفقات المترتبة عنها، ما سيمكن من الاستغلال الأمثل للوقت وتجويد الخدمات المقدمة للمستشفيات العمومية.
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