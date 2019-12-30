قيس سعيد يمدد حالة الطوارئ في تونس لشهر إضافي

أعلن رئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد شهرا إضافيا، وفق ما أفادر مراسل سكاي نيوز عربية في العاصمة تونس.
وقالت الرئاسية التونسية في بيان إن إعلان تمديد حالة الطوارئ سيمتد من 1 إلى 30 يناير المقبل 2020، وسيشمل ذلك “كامل تراب البلاد”.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه تونس تهديدات أمنية داخلية وخارجية خصوصا مع ما تعيشه الجارة ليبيا من عملية عسكرية يخوضها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق في طرابلس.
وشدد الرئيس التونسي قبل أيام على أن بلاده “لم ولن تدخل في أي تحالف مع أي طرف” فيما يتعلق بالأزمة الليبية.
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