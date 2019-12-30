العثماني: المغرب يُنتح سيارة كل 90 ثانية وأصبحنا المنتج والمصدر الأول في إفريقيا

مستعرضا حصيلة مخطط التسريع الصناعي، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن المغرب ينتج حاليا سيارة كل دقيقة ونصف، ليصبح أكبر منتج ومصدر للسيارات في افريقيا.

وشدد العثماني خلال جوابه الإثنين، على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، على أن قطاع السيارات، يعتبر من أهم أقطاب مخطط التسريع الصناعي، حيث عرف مستويات نمو متواصلة منذ سنة 2014 وحتى اليوم.

وأضاف، “المغرب يتموقع حاليا كقطب صناعي جهوي في مجال صناعة السيارات وأجزاءها”، مشيرا إلى إنتاج 400 ألف سيارة سنة 2018.

وأوضح العثماني أنه خلال هذا العام، من المتوقع أن يتجاوز الإنتاج 500 ألف سيارة، مقابل 376 ألف سيارة سنة 2017، وأفاد أن الحكومة تخطط لإنتاج مليون سيارة سنة 2023.

وقال العثماني أيضا، إن المغرب اليوم أصبح منافسا في مجال صناعة السيارات، مشيرا إلى وضع عشر منظومات صناعية في قطاع السيارات، منها منظومة الأسلاك الكهربائية، ومحركات ومقاعد السيارات والبطاريات ومنظومات ديلفي وبوجو وغيرهما..