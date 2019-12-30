نتنياهو يشيد بالضربات الأميركية في العراق وسورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الإثنين، في الضربات الجوية الأميركية على العراق وسورية، أمس الأحد، فيما اعتبرتها روسيا "غير مقبولة"، وسط تهديد أميركي بخطوات أخرى "إذا لزم الأمر".

وفي مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية ألأميركي، مايك بومبيو، أشاد نتنياهو بالضربات الأميركية التي استهدفت مقرات اللواءين 45 و46 التابعة للحشد الشعبي في العراق وسورية، واعتبر أنها "عملية أميركية هامة ضد إيران والميلشيات الموالية لها في المنطقة".

في المقابل، اعتبرت روسيا في بيان صدر عن خارجيتها، أن الضربات الجوية الأميركية، "غير مقبولة وستأتي بنتائج عكسية"، وحثت جميع الأطراف على تجنب إشعال التوتر في المنطقة.

يشار إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، كان قد تطرق في خطاب له يوم الأربعاء الماضي، للنشاط الإيراني في العراق، منتقدًا سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تجنب الرد على هجمات نفذتها إيران في المنطقة.

واعتبر كوخافي أنه كان يفضل لو لم تكن إسرائيل هي الوحيدة التي تعمل على ردع إيران في المنطقة، معبرًا عن تخوفه بمواجهة قريبة مع إيران، وقال: إن "فيلق القدس" في حرس الثورة الإيراني، ينقل أسلحة متطورة إلى العراق شهريا.

ونفذ الجيش الأميركي الضربات مستهدفا كتائب حزب الله العراقية المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي المدعومة من إيران، أمس، الأحد، ردا على مقتل متعاقد مدني أميركي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية.

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بدوره، أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن الضربات الأميركية في العراق وسورية، كانت ناجحة، معلنا أنه لا يستبعد أي خطوات أخرى "إذا لزم الأمر".

وقال مارك إسبر للصحافيين: "الضربات كانت ناجحة، وسنتخذ مزيدا من الإجراءات إذا لزم الأمر للدفاع عن النفس وردع الميلشيات أو إيران من ارتكاب أعمال معادية".

من جانبه، قال بومبيو إن كبار مستشاري الأمن القومي الأميركي أبلغوا الرئيس ترامب بالهجمات؛ وأضاف في تصريحات للصحافيين بعد إطلاع ترامب على الهجمات في بالم بيتش بولاية فلوريدا، "لن نتغاضى عن قيام إيران بتصرفات تعرض الرجال والنساء الأميركيين للخطر".

هذا وأعلن مصدر طبي في وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد القتلى في صفوف كتائب "حزب الله" العراقي جراء القصف الأميركي، إلى 28 بعد وفاة 3 عناصر متأثرين بجراحهم. وأضاف أن "القصف أسفر أيضًا عن إصابة 48 آخرين بجروح، إصابات بعضهم خطيرة.

وأثارت هذه الضربات موجة جديدة من المشاعر المعادية للولايات المتحدة في العراق الذي شهدت مدنه، اليوم، تظاهرات منددة بواشنطن، سرقت الأضواء من الحراك الاحتجاجي الذي تشهده البلاد ضد الطبقة السياسية وإيران. وفي النجف والبصرة وكركوك ، تحولت التظاهرات إلى مسيرات منددة بالولايات المتحدة وقام بعض المتظاهرين بحرق العلم الأميركي.