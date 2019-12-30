شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الحرس الثوري يحتجز ناقلة نفط في مياه الخليج بتهمة "تهريب المحروقات" والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 الحرس الثوري الإيراني قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، إن الحرس الثوري أوقف ناقلة نفطية جنوب جزيرة بو موسى مضيفة أنه تم إلقاء القبض على طاقمها المؤلف من 16 شخصاً وهم من الماليزيين.

وتتهم إيران الناقلة بنقل الوقود المهرب حيث تقول السلطات إنها كانت "تهرب مليون و312 ألف ليتر من المحروقات".

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