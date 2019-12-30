الجامعة العربية تدين اقتطاع إسرائيل أموالًا فلسطينية

الإثنين 30 ديسمبر 2019

الجامعة العربية في القاهره

أدانت جامعة الدول العربية قرار إسرائيل باقتطاع 150 مليون شيقل "بما يعادل 43.3 مليون دولار" من أموال المقاصة الفلسطينية تحت حجة الدفع لأُسر الأسرى والشهداء معتبرة إياه إجراءً عدوانياً.



وأكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مضت قُدماً في تنفيذ مشاريعها بتقويض السلطة الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، إن هذا السطو الرسمي المُعلن على أموال الشعب الفلسطيني يؤكد أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ مشاريعها بتقويض السلطة الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين.

وأضاف الدكتور سعيد أبو علي، أن ذلك بالإضافة إلى أسس الشرعية والقانون الدولي وذلك ما يضاعف من أهمية وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته والانتقال بالموقف إلى ممارسة الضغوط الحقيقية والمؤثرة على سلطة الاحتلال لإلزامها بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ومساءلتها أمام العدالة الدولية الناجزة والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفيما يتعلق باستمرار الاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، قال إن إعلان إسرائيل بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في أراضي الضفة الغربية هو في سياق مسلسل تصعيد استهداف سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية وإمعانها في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت مجموعة من الإجراءات العدوانية الجديدة بحق الشعب الفلسطيني خاصة المصادقة على بناء ألفي وحدة استيطانية وإقرار تسجيل العقارات الاستيطانية في السجلات الرسمية الإسرائيلية؛ تكريسًا للمصادرة والاستيطان ومحاولات شرعتنه والبدء بالضم التدريجي للضفة الغربية.