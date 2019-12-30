كرة قدم أمريكي سابق يقتل شقيقته الحامل طعناً

أفادت وسائل إعلام، الاثنين، بارتكاب لاعب كرة قدم أمريكي سابق، "جريمة بشعة"، بعدما قتل شقيقته الحامل طعناً.
ووفقا لما ذكرته شبكة "إي بي سي نيوز"، فان "مايكل إيغواغو صاحب الـ25 عاماً، قام بطعن شقيقته التي تكبره بخمسة أعوام حتى الموت، في منزلهما بمدينة أوستن".
وكان إيغواغو لاعباً معروفاً في فريق جامعة تكساس لكرة القدم الأمريكية خلال الفترة من عام 2013 إلى 2016.
وقام المتهم بتوجيه عدة طعنات لشقيقته الحامل، ليقتلها هي وجنينها دون الكشف عن السبب والدافع خلف جريمته.
وكان إيغواغو لاعباً معروفاً في فريق جامعة تكساس لكرة القدم الأمريكية خلال الفترة من عام 2013 إلى 2016.
وقام المتهم بتوجيه عدة طعنات لشقيقته الحامل، ليقتلها هي وجنينها دون الكشف عن السبب والدافع خلف جريمته.
وقامت الشرطة الأمريكية باعتقال القاتل، فيما أفاد شهود عيان بإن "الدماء كانت تغطي يديه وقدميه".
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