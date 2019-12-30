بوتين وترامب يناقشان الخطوات المستقبلية للحفاظ على فعالية مراقبة التسلح

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي، أن الرئيسين الأمريكي والروسي، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، بحثا خلال اتصال هاتفي، العلاقات بين البلدين، والخطوات المستقبلية للدعم الفعال للحد من التسلح. وقال غيدلي، اليوم الاثنين: "بحث الرئيسان وضع العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، والجهود المستقبلية لدعم الحد من التسلح".

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