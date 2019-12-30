الجملي: تشكيل الحكومة التونسية خلال الـ24 ساعة المقبلة

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي إنه توافق مع الرئيس قيس سعيد حول وزيري الدفاع والخارجية.

وأضاف الجملي في تصريحات له أن تشكيل الحكومة سيكون خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ولم يبق أمام الجملي إلا حوالي أسبوع لتشكيل حكومته وفق الموعد الذي منحه له الدستور التونسي، وفي حال استمر الوضع القائم فإن رئيس الدولة مطالب بطرح شخصية جديدة بدل الحبيب الجملي.

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وذكرت شخصيات سياسية مقربة من قيس سعيد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الرئيس رفض العديد من الأسماء المطروحة في حكومة الحبيب الجملي مما جعل مسألة البت النهائي فيها مؤجل لأيام.

وقد بينت نفس المصادر أن رئيس الجمهورية دعا الجملي إلى ضرورة استئناف المشاورات مع حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا) وحركة الشعب (16 مقعدا) والدفع باتجاه حكومة تشكلها الأحزاب السياسية.

وترفض هذه الأحزاب العودة للمفاوضات حول المشاركة في حكومة وحدة وطنية، منذ انعقاد هياكلها الحزبية الداخلية والتصويت بالرفض للتحالف مع الإخوان.

وكان الجملي قد أعلن في ندوة صحفية، الإثنين الماضي، عن فشل المفاوضات مع أحزاب التيار والشعب وتحيا تونس، وأن حكومته ستتكون من شخصيات مستقلة بعيدة عن الأحزاب السياسية.