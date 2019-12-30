السودان يوقف بث قناة طيبة المملوكة للإخواني عبدالحي يوسف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر وزير الثقافة والاعلام في السودان فيصل محمد صالح، الاثنين، قرارا يقضى بإيقاف بث شركة الأندلس للإنتاج الاعلامي والتوزيع، التي تبث عبرها قناة طيبة الفضائية المملوكة للإخواني المتطرف عبدالحي يوسف.
وعزا فيصل قراره إلى أن الشركة تسمح من خلالها ببث أكثر من 10 قنوات غير مرخصه من السلطات السودانية.
وأشار إلى أن القرار تأسس على حصرية حق البث الاذاعي والتلفزيوني، للهيئة العامة السودانية للبث الاذاعي والتلفزيوني، والتحكم الكامل في عمل منصات البث وتجميعها تحت إدارة الهيئة.
جاء في القرار إنه "استناداً للوثيقة الدستورية لسنة 2019 فإن عملية البث الاذاعي والتلفزيوني شأن اتحادي وبموجب أمر تأسيس الهيئة العامة السودانية بأن عملية امتلاك منصات البث الفضائي حق حصري لها داخل البلاد، كما لا يمكن القيام بأي شراكة مع أي جهة بخلاف الهيئة".
أستند القرار إلى خطاب سابق للهيئة العامة السودانية للبث والخاص بتوفيق أوضاع منصة شركة الاندلس والذي توصلت فيه إلى أن تقوم الأخيرة بالتنازل عن ملكية أجهزة لصالح الهيئة، والتعويض وتحويل المنصة من موقعها الحالي إلى هيئة البث.
وخير القرار شركة الأندلس بالخيار الأول، أو إعادة تصدير المنصة لخارج السودان.
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