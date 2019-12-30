قال بيتر نافارو مستشار التجارة للبيت الأبيض اليوم الاثنين إن من المرجح أن توقع الولايات المتحدة والصين على المرحلة 1 من اتفاق التجارة الجديد أوائل 2020.
وقال نافارو في مقابلة مع فوكس نيوز "من المرجح أن يكون التوقيع عليه خلال الأسبوع القادم أو نحو ذلك - ننتظر الترجمة لا أكثر."
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار للبيت الأبيض: توقيع اتفاق التجارة مع الصين خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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