مستشار للبيت الأبيض: توقيع اتفاق التجارة مع الصين خلال أسبوع

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال بيتر نافارو مستشار التجارة للبيت الأبيض اليوم الاثنين إن من المرجح أن توقع الولايات المتحدة والصين على المرحلة 1 من اتفاق التجارة الجديد أوائل 2020.

وقال نافارو في مقابلة مع فوكس نيوز "من المرجح أن يكون التوقيع عليه خلال الأسبوع القادم أو نحو ذلك - ننتظر الترجمة لا أكثر."