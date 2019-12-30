انت الان تتابع مجهول يطلق النار في أحد المتاجر في العاصمة الألمانية #برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت الشرطة الألمانية أن حادث إطلاق النار الذي وقع في شارع فردريشتراسيه بوسط العاصمة برلين، هو متعلق بحادث سرقة، وأكدت أن الوضع أصبح تحت السيطرة.
وذكر الحساب الرسمي لشرطة برلين على موقع "تويتر" إن: "هناك عملية أمنية تجري في شارع فردريشتراسيه"، موضحة "وفقا للتقديرات الأولية فإن شخصا مجهولا أطلق عدة طلقات في أحد المتاجر".
وأضاف: "نقيم حادث إطلاق الرصاص حاليا بأنه متعلق بالسرقة في أحد المتاجر"، مضية "الوضع تحت السيطرة".
وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار وسط برلين، وأغلقت جزء من شوارع وسط المدينة.
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