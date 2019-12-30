شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الحرس الثوري يحتجز ناقلة نفط في مياه الخليج بتهمة "تهريب المحروقات" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 الخليج 365 قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، إن الحرس الثوري أوقف ناقلة نفطية جنوب جزيرة بو موسى مضيفة أنه تم إلقاء القبض على طاقمها المؤلف من 16 شخصاً وهم من الماليزيين.

وتتهم إيران الناقلة بنقل الوقود المهرب حيث تقول السلطات إنها كانت "تهرب مليون و312 ألف ليتر من المحروقات".

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