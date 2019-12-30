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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيستاني يعلق على الغارات الأمريكية على كتائب حزب الله العراقي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
متابعات_السعودية نيوز
علق المرجع الشيعي، آية الله علي السيستاني، الاثنين، على الغارات التي شنتها الولايات المتحدة على 5 مقار لحزب الله العراقي في الأنبار وسوريا، بعضها في مدينة القائم العراقية.
وأكد السيستاني في تعليقه على ضرورة "احترام سيادة العراق".
وصرح مصدر مسؤول في مكتب السيستاني بأن "المرجعية الدينية العليا إذ تدين هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف جمعاً من المقاتلين المنضوين في القوات العراقية الرسمية وأدّى إلى استشهاد وجرح عدد كبير منهم، فإنها تشدّد على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الردّ على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف".
وشدد البيان على "أن السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي مدعوّة إلى ذلك، وإلى العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية".
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