الدفاع الأميركي يلوح بـ"إجراءات إضافية" بعد نجاح ضرباتهم في العراق وسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - وكالات

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن الضربات ضد قواعد تابعة لـ "حزب الله" الموالي لإيران في العراق وسوريا كانت ناجحة، ولم يستبعد اي خطوات أخرى "إذا لزم الامر"، وقال لصحافيين بعد غارات شنتها مقاتلات أميركية من طراز "اف 15" على خمسة أهداف مرتبطة بالحزب غرب العراق وشرق سوريا إن "الضربات كانت ناجحة".



وأضاف "سنتخذ مزيداً من الإجراءات إذا لزم الأمر من اجل ان نعمل للدفاع عن النفس وردع الميليشيات او إيران" من ارتكاب اعمال معادية، وأشار الى ان الأهداف التي تم اختيارها هي منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب "حزب الله" او مخابئ أسلحة.

وقال الوزير الأميركي إنه توجه مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى فلوريدا حيث يمضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب عطلة عيد الميلاد، لاطلاعه على آخر الاحداث في الشرق الأوسط، وتابع "لقد ناقشنا معه الخيارات الأخرى المطروحة على الطاولة".

وأشار وزير الخارجية الأميركي من جانبه إلى أننا "لن نقبل ان تقوم إيران بأفعال تعرّض نساء ورجالاً أميركيين للخطر".

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وظهر بومبيو وإسبر والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة لفترة وجيزة في إحدى قاعات النادي للتعليق على الهجمات الجوية.

كما أبلغ كبار مستشاري الأمن القومي الأميركي الرئيس ترمب بالهجمات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إنّ الغارات تهدف إلى "إضعاف قدرات كتائب "حزب الله" على شن هجمات مستقبلاً"، أضاف "رداً على هجمات كتائب الحزب المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات تحالف عملية "العزم الصلب"، وجهت القوات الأميركية ضربات دفاعية دقيقة ستحدّ من قدرة الحزب على شن هجمات على قوات التحالف مستقبلاً".

مقتل 25 وإصابة 55

وأفادت مصادر أمنية عراقية وأخرى من كتائب "حزب الله" بأن ما لا يقل عن 25 مقاتلاً لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 55 آخرين عقب ثلاث غارات جوية شنتها أميركا في العراق الأحد، وأضافت المصادر أن أربعة على الأقل من القادة المحليين للجماعة قتلوا وأن إحدى الغارات الجوية استهدفت مقر كتائب "حزب الله" قرب منطقة القائم غرب البلاد على الحدود مع سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان أن الهجوم استهدف ثلاثة مواقع لهذه الجماعة المدعومة من إيران في العراق وموقعين لها في سوريا، مضيفاً أن المواقع شملت منشآت لتخزين الأسلحة ومواقع قيادة وسيطرة استخدمتها الجماعة للتخطيط وتنفيذ هجمات على قوات التحالف.