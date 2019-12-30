الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة قرب جزيرة أبو موسى في الخليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

قالت وكالة الأنباء "رويترز"، أن الحرس الثورى الإيراني يحتجز سفينة قرب جزيرة أبو موسى فى الخليج وعلى متنها طاقم ماليزى وذلك كما نشرت الوكالة لتهريبها النفط.

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كانت البحرية الإيرانية، أفادت بتوقيف سفينة أجنبية فى مياه الخليج، السبت الموافق 7 ديسمبر، بتهمة تهريب وقود، واحتجاز 12 بحارا من الجنسية الفلبينية .

وقالت مصادر إيرانية رسمية - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "البحرية الإيرانية أوقفت عند سواحلها سفينة تحمل 283 ألف و900 لتر من الوقود المهرب".. مضيفة أنه تم اعتقال من كان على متن السفينة، وهم 12 شخصا من الجنسية الفلبينية، ويتم التحقيق معهم لتقديمهم إلى القضاء​​​.