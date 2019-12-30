بين الطموح العسكري ورفض الدستور.. اليابان تقرر إرسال قوة عسكرية إلى الشرق الأوسط.. لماذا الآن؟

- شريف الجنيدي

في قرار مفاجئ غير معلوم ما إذا كان سيزيد من سخونة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط أم أنه مجرد إجراء احترازي، قررت اليابان إرسال قوة عسكرية لتأمين سفنها في المنطقة، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وتضمنت القوة العسكرية اليابانية مدمرة قوات الدفاع الذاتي تاكانامي، وطائرتي دورية من طراز P3C، و260 جنديًا من العاملين على متن تلك الآليات العسكرية، وذلك لحماية الممرات المائية في الشرق الأوسط.

ما الهدف من القرار الآن؟

في يونيو الماضي، تعرضت إحدى ناقلات النفط اليابانية إلى هجوم في خليج عمان، وذلك بعد شهرين فقط من تعرض ناقلتيّ نفط سعوديتين وأخرى نرويجية وسفينة إماراتية لهجمات.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه وبناءاً على التحقيقات، فإن الهجوم على السفن اليابانية ناتج عن لغم بحري، شبيه بالألغام التي شوهدت في العروض العسكرية الإيرانية.

وأشارت التحقيقات إلى أن اللغم انفجر فوق المياه وأنه لم يكن الهدف إغراق السفينة، مشيرة إلى أنه كان هناك لغم آخر تم تثبيته على الهيكل الخارجي لها، لتتجه قوة إيرانية لتزيله قبل انفجاره.

قرار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتكليف الجيش بتشكيل قوات دفاع بحرية، فسره بعض المراقبون بأنه إما رفض لمهمة الأمن البحري التي تقودها الولايات المتحدة، أو عدم الاكتفاء بها.

ورأى بعض المراقبون أن قرار شينزو آبي هو مجرد حسن نوايا، بعدما التقى الأسبوع الماضي بالرئيس الإيراني حسن روحاني وإطلاعه على هجف البعضة، فضلا ًعن التقارير التي أفادت بأن رئيس الوزراء الياباني أجرى اتصالات مكثفة لزيارة السعودية وعدد من الدول الأخرى التي لها صلة بمنطقة الخليج في يناير المقبل، بهدف سد الدعم لمهمته العسكرية في الخليج.

طموح عسكري

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أعلنت اليابان في أكثر من مناسبة وبوضوح تام أنها تحتفظ بعلاقاتها الودية مع الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والصراع بينها وبين طهران بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

ولعل هذا الالتزام والتوان في العلاقات، أثر على اليابان في مسألة شراء النفط من إيران، التزاماً بالعقوبات الأمريكية ضد طهران، بالرغم من مطالباتها بتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن جهودها في سبيل تخفيف التوتر بين الطرفين باءت جميعها بالفشل .

وبعجما لجأت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف لحماية الملاحة في منطقة الخليج، سعت إيران إلى إظهار قدراتها على اعتراض أي تحرك من القوات الأجنبية، حيث وقعت هجمات بين الحين والآخر على السفن التابعة للدول المعادية لها، وهو الأمر الذي أثر سلباً على تجارة السلع العالمية خلال العام 2019، خصوصاً وأن الهجمات طالت سفن تجارية دولية.

الدستور الياباني يعارض

وبحسب الدستور الياباني، فإنه يمنع تماماً الاشتراك في أي أنشطة عسكرية خارج حدود البلاد، حيث تنص المادة رقم 9 في الدستور على الابتعاد عن النزاعات المسلحة أو المشاركة في الحروب، مؤكدة تخلي اليابان عن حق السيادة في القتال، حيث تهدف إلى سلام دولي قائم على العدالة والنظام.

ويقول المحللون أن الدستور الياباني يطمح في سلام عالمي للشعب الياباني، يعتمد على العدل والقانون ورفض الحرب واستخدام القوة لحل الخلافات الدولية، فضلاً عن عدم اعترافها بحق أي دولة في شن عدوان عسكري على دولة أخرى.

ويقول المراقبون إن الحكومة الحالية، برئاسة شينزو آبي، ترى أن الأجواء الحالية والتوترات القائمة في الشرق الأوسط لا تصلح معها المثالية اليابانية التي جاءت في الدستور، وأنه حان الوقت لإجراء تعديلات تكفل حماية مصالح البلاد خارج حدودها، خاصة وأن أكثر من 80% من واردات النفط اليابانية تأتي من مضيق هرمز.

وأشار المراقبون إلى أنه في حال إجراء تعديلات في الدستور، فإن الهدف الرئيسي منها لن يكون إرسال قوات للمشاركة في عمليات قتالية رادعة لتحركات إيران التي تهدد بإغلاق مضيق هرمز، ولكن سيكون إرسال قوات للاستطلاع قد تساهم في تخفيف التوتر بالشرق الأوسط.

وأكد المراقبون أن ما يدعم ذلك هو توازن الحكومة اليابانية في سياساتها، بين الحفاظ على علاقاتها القوية مع إيران، وفي الوقت ذاته رفضها الحصول على عضوية في التحالف الدولي الذي طرحته أمريكا لحماية الممرات.