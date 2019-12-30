وزارة الخارجية الروسية: الضربات الأميركية على سوريا والعراق غير مقبولة

استنكرت ​وزارة الخارجية الروسية​ الضربات الأمريكية على مواقع في غرب ​العراق​ وشرق ​سوريا​، معتبرة اياها "غير مقبولة".

وفي بيان لها، أعربت ​موسكو​ عن قلقها الشديد إزاء "تبادل الضربات" بين "​كتائب حزب الله​" ووحدات القوات الأمريكية المتمركزة في أراضي العراق، واصفة الهجمات بأنها تمثل انتهاكا لسيادة البلاد وتهديدا لأمنها.

وأشارت الى أن موسكو تعتبر هذه التصرفات غير مقبولة وضارة، داعية جميع الأطراف إلى "الامتناع عن خطوات جديدة من شأنها زعزعة الوضع العسكري والسياسي في العراق وسوريا ودول جوارهما بشكل حاد"



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