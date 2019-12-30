وزير ايراني: دول مجاورة أعتمدت خطابات ضمان البنوك الايرانية

أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية محمد اسلامي عن "قبول دول الجوار لخطابات ضمان البنوك ال​ايران​ية"، موضحاً أنه "عبر كافة اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الاخرى ومنها مجاورة، تم التأكيد على ضرورة اعتماد خطابات ضمان البنوك الايرانية في ظل الحظر المفروض لضمانها مشاريع الشركات المختصة بتقديم الخدمات الفنية والهندسية الايرانية تلك البلدان، حيث تمت الموافقة على ذلك".

وأشار الى أن "المفاوضات شملت امكانية استخدام الشركات الايرانية لخطاب ضمانات الصادرة عن بنوك البلاد، بهدف مشاركتها في المناقصات في الدول المستورة لخدمات الهندسة من ايران".