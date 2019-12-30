مكتب وزير الصحة: جبق لا دخل له في موضوع مستشفى رياق

لفت المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق إلى أنه "انتشر في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي لجبق وهو عبارة عن اتصال هاتفي مع الشيخ محمد المصري"، مؤكداً أن "التسريب الصوتي هو جزء من اتصال هاتفي دام اكثر من خمس وعشرين دقيقة، وأن جبق لم يبادر للاتصال بأي جهة أمنية في موضوع مستشفى رياق ولا دخل له في هذا الشأن لا من قريب أو بعيد".
وفي بيان له، أوضح المكتب أن "جبق التقى برئيس مجلس الإدارة في المستشفى محمد عبد الله الذي انكر الحادثة أصلا ولم ينسب للوزير أي فعل في اي جلسة مع الشيخ محمد المصري"، مؤكداً أن "القضية في يد القضاء اللبناني والاخوة الخيرين في المنطقة ولا شأن لوزير الصحة بذلك".
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