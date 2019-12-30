مكتب وزير الصحة: جبق لا دخل له في موضوع مستشفى رياق

لفت المكتب الإعلامي لوزير ​الصحة العامة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جميل جبق​ إلى أنه "انتشر في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي لجبق وهو عبارة عن ​اتصال​ هاتفي مع ​الشيخ محمد المصري​"، مؤكداً أن "التسريب الصوتي هو جزء من اتصال هاتفي دام اكثر من خمس وعشرين دقيقة، وأن جبق لم يبادر للاتصال بأي جهة أمنية في موضوع ​مستشفى رياق​ ولا دخل له في هذا الشأن لا من قريب أو بعيد".

وفي بيان له، أوضح المكتب أن "جبق التقى برئيس مجلس الإدارة في المستشفى ​محمد عبد الله​ الذي انكر الحادثة أصلا ولم ينسب للوزير أي فعل في اي جلسة مع الشيخ محمد المصري"، مؤكداً أن "القضية في يد ​القضاء اللبناني​ والاخوة الخيرين في المنطقة ولا شأن لوزير الصحة بذلك".