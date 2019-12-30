عقيص: الوطن لا يبنى بالتعميم بل بتضافر الشرفاء في الساحات

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، في تصريح على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، ان "الوطن لا يبنى بالتعميم بل بتضافر الشرفاء في الساحات، وفي قصور ​العدل​ وفي ال​سياسة​ أيّاً يكن حجمهم من الأكثريات".

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