شون: “زياش من أفضل اللاعبين في أروبا”

أشاد اللاعب الدولي الدنماركي، لاس شون، لاعب فريق جينوى الإيطالي، واللاعب السابق لفريق أجاكس أمستردام الهولندي، بمستوى وأداء المغربي حكيم زياش، زميله السابق في الفريق الهولندي.

وقال شون، الذي انتقل الصيف الماضي للدوري الإيطالي الممتاز، في تصريح صحفي إن “زياش يعتبر واحد من أفضل اللاعبين في القارة الأروبية حاليا، وذلك بالنظر للأداء الكبير الذي يبصم عليه رفقة الأجاكس بالإضافة إلى شخصيته الرائعة”.

وأضاف المتحدث ذاته قائلا: ” هو لاعب رائع، داخل الميدان وخارجه، من الصعب جدا معرفة حقيقة شخصيته من خلال وسائل الإعلام وتصريحاته بعد المباريات، بل اللاعبين الذين عايشوه هم من يعرفوا شخصيته الرائعة، هو لاعب مرح ورائع على أرضية الملعب”.

وكان شون، من بين أبرز لاعبي الأجاكس الموسم الماضي، قبل أن يقرر الانتقال الصيف الماضي للدوري الإيطالي، وبالضبط لفريق جينوى الإيطالي.