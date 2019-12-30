دورتموند الألماني يحتفي بتتويج نجمه المغربي الأفضل عربيا سنة 2019 – صورة

احتفى نادي بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الإثنين، بتتويج لاعبه المغربي أشرف حكيمي بجائزة أحسن لاعب شاب عربي لسنة 2019، وذلك في حفل الجوائز الذي أقيم في الإمارات.

ونشر الفريق الألماني، صباح اليوم، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة للاعب معلقا عليها بعبارة ” أحسن لاعب العربي شاب لسنة 2019″، وهو المنشور الذي حظي بإعجاب عدد كبير من أنصار النادي الألمان ومن مختلف بقاع العالم.

وتألق حكيمي الذي فاز بالجائزة في الحفل المنظم بمدينة دبي الإماراتية، (تألق) مع فريقه الألماني حيث يلعب في صفوفه معارا من ريال مدريد الإسباني.

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وساهم الظهير المغربي في تأهل بروسيا دورتموند إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوربا في النسخة الحالية من المسابقة، بعدما وقع 4 أهداف، فضلا عن عروضه القوية في “البوندسليغا”.

ويتواجد حكيمي ضمن قائمة المرشحين للفوز بأفضل لاعب إفريقي صاعد، إذ ينافسه على الجائزة النيجيري صامويل شيكويزي لاعب فياريال الإسباني، ومواطنه المحترف في صفوف ليل الفرنسي فيكتور أوسمين.

ويمثل متم الموسم الجاري، نهاية فترة إعارة حكيمي ببروسيا دورتموند، حيث سيعود اللاعب إلى صفوف ريال مدريد، بعد أن يكون قد قضى موسمه الثاني مع الفريق الأصفر.