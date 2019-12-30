أستراليا: إجلاء عشرات الآلاف من المواطنين جراء حرائق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تمّ إخلاء عشرات الآلاف من الأشخاص، اليوم الإثنين، من منطقة سياحيّة في جنوب شرقي أستراليا، اقتربت منها ألسنة النيران، التي تأججت بفعل درجات الحرارة العاليّة والرياح العاتية هناك، واستعرت حرائق الغابات، التي يعاني منها الساحل الشرقي للبلاد منذ أسابيع، مرة أخرى لتصل إلى مستويات خطيرة في منطقة إست جيبسلاند بولاية فيكتوريا، وهي منطقة تضم متنزهين وطنيين وبحيرات وسهولًا ساحلية مترامية الأطراف.

(أ ب)

وقبيل حلول المساء، دعا المسؤولون المصطافين إلى ضرورة الابتعاد عن الطرق بسبب الدخان الكثيف والحرائق التي تتحرك بسرعة وفي مسارات غير متوقعة، وأضافوا أن الأوان قد فات على خروج من لم يغادروا المنطقة بالفعل.

وقال مفوض إدارة الطوارئ في الولاية، آندرو كريسب، إن "أعمدة من النيران" تستعر في الجو وتشكل ظواهر طقس خطيرة، وقال للصحافيين "هناك برق يخرج من هذه الأعمدة، إنها غير متوقعة الأمر خطير هناك".

وذكر أن الخطر سيظل شديدًا حتى فترة المساء في ظل امتداد بعض الحرائق لأكثر من ألف كيلومتر وارتفاع درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية، ودمرت حرائق الغابات قرابة عشرة ملايين فدان عبر أستراليا في الأسابيع الأخيرة، وجرى ربط ثماني وفيات بهذه الحرائق.