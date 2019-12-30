الإمارات ترحب بإعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأفغانية

الإثنين 30 ديسمبر 2019

رحبت دولة الإمارات بإعلان النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة الأفغانية.



وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان اليوم أن دولة الإمارات تدعم الانتخابات في أفغانستان، وترى أنها خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

وعبرت الوزارة عن أمنياتها بأن يساهم ذلك في تعزيز المؤسسات الدستورية في أفغانستان وتحقيق الازدهار والتقدم في ربوعه، وأن يعم السلام والرخاء الشعب الأفغاني الصديق.

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وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات فى أفغانستان، أن الرئيس الحالى أشرف غنى، فاز حسب النتائج الأولية، بأغلبية الأصوات فى انتخابات الرئاسة التى شهدتها البلاد فى 28 سبتمبر الماضى.

وذكرت المفوضية فى مؤتمر صحفى، أن العدد الإجمالى للمشاركين فى الانتخابات الرئاسية بلغ مليون و900 ألف ناخب، وحصل غنى على 50.64٪ من أصواتهم، ما يكفيه للفوز فى الجولة الأولى.

وحل رئيس الوزراء عبدالله عبدالله ، فى المرتبة الثانية مع 39.52% من الأصوات، تلاه رئيس الوزراء الأسبق وأحد أمراء الحرب السابقين قلب الدين حكمتيار مع 3.85% من الأصوات.

واستغرقت عملية فرز الأصوات فى البلاد نحو 3 أشهر، وكانت المفوضية أجلت أكثر من مرة الإعلان عن نتائج انتخابات شهدت إقبالا ضعيفا لا يتجاوز 20% من الناخبين المسجلين، وسط توترات أمنية ومزاعم تزوير واسع النطاق .