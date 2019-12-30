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فرنسا ومصر تحذران من التصعيد العسكري في ليبيا

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حذر الرئيسان الفرنسي والمصري اليوم الاثنين من خطورة حدوث تصعيد عسكري في ليبيا.

وأعلن قصر الإليزيه اليوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي ناشدا، بعد اتصال هاتفي بينهما، الأطراف الدولية والليبية المشاركة في النزاع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.

وأضاف الرئيسان أنه لابد من إتاحة إجراء مفاوضات مجددا بين أطراف النزاع الليبية داخل ليبيا.

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