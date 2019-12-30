شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بإعدام 27 من المخابرات السودانية في قضية مقتل معلم والان نبدء بالتفاصيل
عاقبت محكمة سودانية اليوم الاثنين ، 27 من أفراد جهاز المخابرات العامة بالإعدام شنقا فيما يتصل بقتل معلم أثناء احتجازه في فبراير شباط خلال الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل.
وتمثل القضية المرة الأولى التي يصدر فيها حكم إدانة من المحاكم فيما يتصل بالحملة على المظاهرات في الشهور التي سبقت الإطاحة بالبشير وأعقبتها. وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على 13 متهما وبرأت أربعة آخرين في حكمها الذي قد يواجه عدة مراحل من الاستئناف.
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