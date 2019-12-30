أيها الحوت انها سنة التطورات الإيجابية!

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سنة 2020 هي سنة التطورات الإيجابية لمواليد برج الحوت. ففي العام الجديد ستكون بداية الراحة وبداية تأسيس المشاريع وتكوين العلاقات الغرامية والزواج.
سيفتح هذا العام الأبواب أمام مكافآت لا بأس بها. تجد نفسك أمام الكثير من المعطيات على مختلف المستويات. وكلما بذلت المزيد من الجهد، كلما حققت نجاحاً أكبر. في الواقع، إنه عام العمل المتواصل مع إمكانيات كبيرة لتحقيق مكانة بارزة في المجال الذي تصبّ فيه تفانيك.
يكسر هذا العام الحدود وبالتالي تجد نفسك محرراً من القيود لتتخطى الحدود وتجرّب أموراً مختلفة. قبل الشروع في رحلتك نحو الإكتشافات الجديدة، تحتاج الى حل القضايا القديمة أو العالقة. قد يكون عليك كذلك مواجهة الخصوم أو الأعداء القدامى. يعطيك هذا العام درساً في المواقف المرنة والتسويات.
يكسر هذا العام الحدود وبالتالي تجد نفسك محرراً من القيود لتتخطى الحدود وتجرّب أموراً مختلفة. قبل الشروع في رحلتك نحو الإكتشافات الجديدة، تحتاج الى حل القضايا القديمة أو العالقة. قد يكون عليك كذلك مواجهة الخصوم أو الأعداء القدامى. يعطيك هذا العام درساً في المواقف المرنة والتسويات.
للاطلاع على تفاصيل برجك على الصعيد المهني والصحي والعاطفي مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي، بالاضافة الى معرفة حركة الكواكب في برجك لعام 2020، يمكن زيارة صفحة الأبراج على السومرية من خلال النقر هنا.
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