نتنياهو يهاتف بومبيو بشأن القصف الاميركي في العراق وسوريا

هاتف رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن الاستهداف الأمريكي في العراق وسوريا. ونقلت "سبوتنيك" عن الناطق باسم مكتب نتنياهو أوفير غندلمان قوله،: "تحدث نتنياهو اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وهنأه على العملية الهامة التي قامت بها الولايات المتحدة ضد إيران ووكلائها في المنطقة".



وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، مساء أمس الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، فيما قال "الحشد الشعبي"، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 جريحا.

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